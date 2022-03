Der Biochemische Verein Clausthal-Zellerfeld lädt zu verschiedenen Veranstaltungen

Clausthal-Zellerfeld/Bad Grund (kip) Der Biochemische Gesundheitsverein Clausthal-Zellerfeld hatte zu Beginn des Jahres zu einigen Veranstaltungen eingeladen, die wegen der Corona-Zwangspause wieder abgesagt werden mussten. Unter Berücksichtigung der veränderten Hygienevorgaben zur Corona-Pandemie geht der Verein nunmehr mit Zuversicht davon aus, dass jetzt wieder Treffen und Versammlungen durchgeführt werden konnten.

Die Vorsitzende des Gesundheitsvereins lädt zum Treffen am Montag, 14. März 2022 nach Clausthal-Zellerfeld, am Montag, 11. April, zur Jahreshauptversammlung in Clausthal-Zellerfeld und zum Treffen am Donnerstag, 28. April, nach Osterode. Im Mittelpunkt der Treffen stehen Informationen über die Anwendung und Verwendung vpn Schüßler-Salze.

Zu den einzelnen Veranstaltungen werden in Kürze ergänzende Informationen gegeben. Gäste sind zu den Veranstaltungen wie immer herzlich willkommen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt gern Elke Blohm als Vorsitzende des Biochemischen Vereins unter Tel. 05381 46355.

