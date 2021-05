Anzeige

Biochemischer Verein Clausthal-Zellerfeld sagt Treffen am 17. Mai 2021 ab

Clausthal-Zellerfeld/Bad Grund (kip) Unter dem Vorbehalt, dass im Mai wieder Veranstaltungen in Innenräumen aus coronabedingten Gründen wieder möglich ist, hatte der Biochemische Verein Clausthal-Zellerfeld zu einer Zusammenkunft am 17. Mai eingeladen. Diese Zusammenkunft muss leider abgesagt werden.

Der Biochemische Verein Clausthal-Zellerfeld informiert in seinen Zusammenkünften schwerpunktmäßig über Schüßler Salze. Diese Salze werden inzwischen in vielen Familien angewandt. Dem Clausthal-Zellerfelder Verein gehören auch zahlreiche Mitglieder in Bad Grund und in Osterode am Harz an.

