Biochemischer Verein Clausthal-Zellerfeld lädt zur Informationfahrt am 27. August 2022

Biochemischer Verein Clausthal-Zellerfeld lädt zur Informationsfahrt am 27. August 2022



Clausthal-Zellerfeld/Bad Grund/Lautemthal (kip) Gemeinsam mit dem Lautenthaler Biochemischer Verein plant der Biochemischer Verein Clausthal-Zellerfeld eine Informationsfahrt zur Senfmühle und zur Saline in Göttingen. Diese Informationsfahrt soll am Samstag, 27. August, stattfinden. Weitere Einzelheiten werden demnächst mitgeteilt. Elke Blohm als Vorsitzender des Biochemischen Vereins Clausthal-Zellerfeld bittet im Vorfeld um Mitteilung der Mitglieder, ob ein Interesse für diese Fahrt besteht. Anregungen werden gern entgegengenommen.

Wer Interesse hat, sollte sich an die Vorsitzende Elke Blohm, Tel. 05381-463 55, wenden. Zunächst werden nur unverbindliche Anmeldungen entgegengenommen.

Gefällt mir