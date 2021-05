Landratskandidat Axel Bender - Mit Reisemobil auf Wahlkampftour

Goslar (kip) Axel Bender (CDU) kandidiert für den zu wählenden Landrat im Landkreis Goslar. In diesem Jahr wird der Wahlkampf wegen der zahlreichen Corona-Pandemie-Beschränkungen nicht wie bisher durchgeführt werden können. Größere Wahlkampf-Veranstaltungen wird es wohl kaum geben. Axel Bender hatte die Idee, mit einem Reisemobil auf Wahlkampftour zu gehen. Diese Idee hat er entschlossen umgesetzt.Axel Bender ist mit seinem Reisemobil im Landkreis unterwegs. In großen Lettern steht auf seinem Reisemobil „Wählt Bender im September!“ und „Ein Macher packt an!“. Die Wahlkampftour ist mit einem kurzen aber inhaltsvollen Auftakt in Hahnenklee zwischen Walpurgishof und Stabkirche gestartet. Seine Freunde sprechen über ihn wohlwollend „Der mobile Bender!“Inzwischen fährt Axel Bender einzelne Orte im Goslarer Kreisgebiet an. Dort führt er vor Ort möglichst in Begleitung seiner Parteifreunde und den örtlichen CDU-Kandidaten für die kommunalen Parlamente Gespräche mit den Einwohnern über die Dinge, die die Bürger bewegt. Zugleich stellt Axel Bender als Landratskandidat seine Agenda 2030 vor.Wer aus terminlichen Gründen die Veranstaltungen vor Ort nicht besuchen kann, kann die Wahlaussagen unter www.axel-bender.online nachlesen oder mit ihm unter landrat@axel-bender.online Kontakt aufnehmen.