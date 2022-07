Taubenborner feierten fröhliches Johannisfest

Bad Grund (kip) Auf den Taubenborner Wiesen feierten die Anlieger mit Gästen das traditionelle Johannisfest. Dies Fest war in den letzten Jahren corona-bedingt ausgefallen. In diesem Jahr hatten die Taubenborner eine kleine Zeltstadt aufgebaut. Dazu eine bunt mit einer Krone, Girlanden und langen Eierketten geschmückte Fichte aufgestellt. Fröhliche Gesichter und ausgelassen tanzende oder tobende Kinder sahen die Taubenborner mit ihren Gästen. Immer wieder erklang das Johannilied „Tripp, trapp, heute ist Johannnistag..“.Patrick Uhde gab mit seinem Akkordeon den richtigen Ton an. Häufig stimmte er die traditionellen Johannilieder an. Jung und Alt sangen diese altbekannten Lieder mit. Alle Kinder erhielten zu Beginn des Festes Kopfschmuck. Einige Kinder trugen auf ihrem Kopf einen aus Wiesenblumen geflochtenen Kranz. Jedes Kind erhielt zu ihrer großen Freude bunte Schleifen zum weiteren Schmücken des schönen und schon bunten geschmückten Johannisbaumes. Sie gaben sich beim Schmücken große Mühe, um etwas Schönes noch besser zu machen.Seit Jahren feiert die Frauengruppe des SoVD Bad Grund dieses Fest sechs Monaten vor Heiligabend auf den Taubenborner Wiesen bei Kaffee und Kuchen mit. Auch sie erfreuten sich an die überaus glücklichen Kinder. Die Kinder tanzten oder liefen zu der Musik von Patrick um den Johannisbaum und soweit sie es konnten, sangen sie mit Unterstützung überwiegend ihrer Mütter die Traditionslieder zum Johannisfest mit.Andere Kinder vergnügten sich an der „Glücksstand“ oder malten schöne Bilder. Für das leibliche Wohl war gesorgt. Das Angebot leckerer Kuchen und Kaffee, Leckereien vom Grill, Bier oder sonstige Getränke wurde gern angenommen.Mit einem abwechslungsreichen Programm feierten die Taubenborner mit ihren Gästen aus nah und fern bei sommerlichen Temperaturen das Johannisfest.Während die Kinder müde ins Bett fielen feierten die „Großen“ bis in die späten Abendstunden weiter.FotosBG 716/717Geschmückter Johannisbaum auf den Taubenborner WiesenBG 718/719Kinder malen im Zelt zum JohannisfestBG 720/721Kinder spielen ausgelassen rund um den JohannisbaumBG723Voll besetztes Festzelt zum JohannisfestBG 726/727Kinder erhalten bunten Schmuck für sich und zum weiteren Schmücken des JohannisbaumesBG 729Kinder schmücken den JohannisbaumBG 725 (2)Patrick Uhde spielt und singt die altbekannten JohannisliederBG 731 (2)Kinder tanzen um den JohannisbaumBG 736 (1-5)Jung und Alt tanzen um den Johannisbaum und singen gemeinsam die altbekannten Johannislieder.BG 254 (1+2)Die Frauengruppe desSoVD Bad Grund zählt zu den feiernden GästenBG 256 (1+2)Um den Johannisbaum tanzende Kinder