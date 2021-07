Feldmarkinteressentschaft Gittelde wählte neuen Vorstand

Gittelde (kip) In der Gaststätte Bode in Gittelde hatten sich die Mitglieder zur Jahreshauptversammlung der Feldmarkinteressentschaft Gittelde versammelt. Vorsitzender Herbert Naumann eröffnete die Jahreshauptversammlung, die nach den Statuten im letzten Jahr hätte stattfinden sollen und wegen der Corona-Zwangspause nicht stattfinden durfte. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Corona-Hygienevorschriften, die während der Versammlung einzuhalten sind. Sein besonderen Gruß widmete Herbert Naumann den anwesenden Vorständen der befreundeten Genossenschaften, Vereinen und Verbänden. Mit dieser Versammlung wird das nachgeholt, was im Jahre 2020 zu entscheiden war. Er betonte, es lag nicht in seiner Hand.Anträge zur Tagesordnung sind bei ihm nicht eingegangen.Die vom Schriftführer Heinz Kronjäger verlesene Niederschrift über die außerordentliche Jahreshauptversammlung am 20. September 2019 wurde einstimmig gebilligt.In seinem umfassenden Jahresbericht ging Vorsitzender Herbert Naumann zunächst auf das Jahr 2019 und dann auf das Jahr 2020 ein. In 2019 sind für rund 46.000 Euro verschiedene Wegebaumaßnahmen durchgeführt, die er im Detail erläuterte. Zu zwei Sitzungen traf sich der Vorstand. Weiter führten Vorstandsmitglieder verschiedene Begehungen landwirtschaftlicher Wege durch.In 2020 standen im Mittelpunkt der Vorstandsarbeit die Verhandlungen und Abstimmungen mit Vertretern der Deutschen Bahn wegen der Bahnübergänge Galke, Bahnhofstraße und im Verlauf der Feldwege „Am Galgen“ und „An der Weintelge“. Darüberhinaus wurden einige Wegebaumaßnahmen durchgeführt; hin und wieder im Anschluss an die Bauarbeiten der Bundesbahn. Problemstellungen gab es bei der Aufstellung von Straßenverkehrszeichen. Sein umfangreicher Bericht wurde mit zustimmenden Beifall aufgenommen.Kassenführer Detlef Schrader informierte über den Kassenstand zum Jahresbeginn und zu Jahresende 2019. Im Detail erläuterte er die in 2019 getätigten Ausgaben und erhaltenen Einnahmen.Vorsitzender Herbert Naumann verlas den Prüfungsbericht des Landkreises Göttingen und die gegebenen Hinweise. Der Vorsitzende betonte in diesem Zusammenhang, dass die vom Landkreis Göttingen angemerkte und vom örtlichen Verband vorgesehene Neuwahl des Vorstandes konnte aus corona-bedingten Gründen nicht stattfinden. Alle Gaststätten und sonstigen Tagungsstätten waren geschlossen und insbesondere wegen der hygienischen Vorgaben durfte eine Versammlung nicht stattfinden. Auch zu Sitzungen des Vorstandes durfte der Vorstand nicht zusammenkommen. Herbert Naumann weiter: Die Kassenunterlagen lagen bei ihm vom 16. Juni bis zum 1. Juli 2021 bei ihm zur Einsichtnahme aus. Der Landkreis Göttingen hat gegen eine Entlastungserteilung keine Bedenken.Hans-Joachim Brünig berichtete über die mit Jürgen Biegling durchgeführte Kassenprüfung und stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers.In getrennten Abstimmungen entlastete die Versammlung einstimmig den Kassenführer und den Vorstand.Nachdem Herbert Naumann den Tagesordnungspunkt „Wahlen eines neuen Vorstandes“ aufgerufen hatte, erklärte er, dass er nach 41-jähriger Vorstandsarbeit zur Wahl zum Vorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehe. Er dankte den Mitgliedern des Vorstandes für die angenehme und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Weiter informierte er, dass Hartlib Arnold als Stellvertreter des 2. Vorsitzenden, der Schriftführer Heinz Kronjäger und der stellvertretende Schriftführer Günter Mai zu einer Wiederwahl nicht zur Verfügung stehen. Er freue sich, dass es ihm und den übrigen Vorstandsmitgliedern gelungen sei, Nachfolger zu finden. Deshalb könne die Interessentschaft zuversichtlich in die Zukunft schauen. Seine Ausführungen wurden mit langanhaltendem Beifall belohnt.Unter der Wahlleitung von Hermann Töpperwien wurde Reinhard Mai einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er nahm die Wahl an. Zum 2. Vorsitzenden wählte die Versammlung Herbert Naumann. Zum neuen Schriftführer berief die Versammlung Dirk Beckmann. Die Aufgabe des stellvertretenden Schriftführers übernimmt Heinz Kronjäger und die Aufgabe des Stellvertreters des 2. Vorsitzenden übt Frank Waldmann aus. Alle für sechs Jahre durchgeführten Vorstandswahlen erfolgten einstimmig.Einstimmig wurden die bisherigen Kassenprüfer Hans-Joachim Brünig und Jürgen Biegling wiedergewählt. Zum stellvertretenden Kassenprüfer wählte die Versammlung einstimmig Willi Kronjäger.Nach Erläuterunge durch den bisherigen Vorsitzenden Herbert Naumann und den Kassenführer Detlef Schrader beschloss die Versammlung einstimmig den vorgetragenen Haushaltsplan 2020.Der Höchstbetrag für Kassenkredite 2020 wird nach einstimmigen Versammlungsvotum nicht geändert. Der Anliegerbeitrag wird mit 6,50 Euro je Hektar für 2020 durch einstimmigen Beschluss der anwesenden Mitglieder festgelegt.Im Detail wurden die durchzuführenden Wegebaumaßnahmen und das Beschneiden des Begleitgrüns besprochen und durch Mitgliedervotum festgelegt. Im wesentlichen sind es notwendige Baumaßnahmen im Anschluss an die neu gebauten Bahnübergänge. Dabei wurde betont, dass die durch den Straßenverkehr der Baufahrzeuge entstandenen Straßenschäden durch die verursachte Baufirma noch zu beseitigen sind.Weiter wurde angemerkt, dass durch die Holzabfuhr im Sollieshai ebenfalls Straßenschäden entstanden sind, die noch zu beseitigen sind. Die LKWs haben viel kaputt gefahren.Weiter informierte Vorsitzender Reinhard Mai, dass vom 21. und 23. August für Vermessungen bestimmte Routen in der Feldmark abgeflogen werden. Die zu diesem Anlass auf den Wegen und Äckern anzubringenden Kennzeichen werden nach Erledigung wieder abgebaut.Hans-Joachim Brünig als Vorsitzender der Viehwaagenossenschaft Gittelde beklagte, dass an der Wasserstelle hohe Dreckrückstände hinterlassen sind. Der Verursacher sollte diesen Schaden unverzüglich beseitigen.Weiter wurden die nach der Entwurfsplanung des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehenes Vorranggebiet für Windräder sowie die Gewinnung alternativer Energie erörtert.Mit herzlichen Dankesworten an den bisherigen Vorstand und der Bereitschaft einiger Vorstandsmitglieder, ihre Nachfolger einzuarbeiten, schloss der neue Vorsitzende Reinhard Mai die Jahreshauptversammlung.FotoGit 166Dem Vorstand der Feldmark-Interessentschaft Gittelde gehören an Kassenführer Detlef Schrader, 2. Vorsitzender Herbert Naumann, 1. Vorsitzender Reinhard Mai, stellvertretender Schrüftführer Heinz Kronjäger und Schriftführer Dirk Beckmann (vlnr)