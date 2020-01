Anzeige

Konfirmanden sammeln am 11. Januar Weihnachtsbäume ein



Badenhausen/Windhausen (kip) Am Samstag, 11. Januar, ab 9 Uhr, sammeln die Konfirmanden in Badenhausen und Windhausen die ausgedienten Weihnachtsbäume ab. Sie klingen an der Haustür und bitten um eine Spende für die Konfirmanden- und Jugendarbeit.

