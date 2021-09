ÜBERNACHTUNGSZAHLEN in der IHK-Region Hannover im ersten Halbjahr 2021

ÜBERNACHTUNGSZAHLEN in der IHK-Region Hannover im ersten Halbjahr 2021Hannover (ein/kip) Die IHK Hannover teilt mit: Ankünfte und Übernachtungen in der IHK-Region Hannover weiter deutlich unter „normal“ Mit 2.100.222 Ankünften und 8.161.247 Übernachtungen liegen die Ankünfte und Übernachtungszahlen in Niedersachsen für das erste Halbjahr 2021 38,9 Prozent bzw. 23,8 Prozent unter den ebenfalls bereits ab Mitte März 2020 von der Pandemie beeinträchtigten Zahlen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. Im Weserbergland und an der Mittelweser liegen die Übernachtungen 13,6 Prozent (638.016 Übernachtungen) bzw. 13,8 Prozent (202.790 Ü.) unter Vorjahr; in den weiteren Reisegebieten der IHK-Region, die das Gebiet Hannover-Hildesheim und südlichen/südwestlichen Teil des Harzes betreffen, sind die Rückgänge mit -31 Prozent (805.980 Ü.) bzw. -46,2 Prozent (606.775 Ü.; für den niedersächsischen Teil des Harzes insgesamt) deutlich höher. Die Verluste bei den Ankünften liegen zwischen -27,9 Prozent (Mittelweser) und -57,1 Prozent (Harz). Die Auslastung der angebotenen Schlafgelegenheiten liegt mit Ausnahme des Weserberglandes (25,1 %) in allen weiteren Gebieten der IHK-Region unter dem Landesdurchschnitt von 21,1 Prozent: Harz mit 19,4 Prozent, Mittelweser 18,5 Prozent und Hannover-Hildesheim 15,6 Prozent. Zwar weisen die Übernachtungszahlen für den Juni 2021 im Vergleich zum Vorjahresmonat allesamt – bei den Ankünften wie bei den Übernachtungen – ein zweistelliges Plus aus (zwischen +13,4 % im Harz und +21,8 % im Gebiet Mittelweser). Ein Vergleich mit dem Juni 2019 (also der Zeit vor der Pandemie) zeigt aber deutlich, dass die Zahlen unverändert weit unter den Werten der „Normalzeit“ liegen: die Übernachtungsrückgänge liegen zwischen 30,7 Prozent (Mittelweser) und 49,3 Prozent (Hannover-Hildesheim). Quelle: Tourismus in Niedersachsen – Statistische Berichte https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/ themen/reiseverkehr_gastgewerbe/beherbergung_ im_reiseverkehr/tourismus-in-niedersachsen-statistische-berichte-190826.html 20 21