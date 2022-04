SoVD Gittelde-Windhausen lädt zur Spargelfahrt am 13. Mai 2022 ein

SoVD Gittelde-Windhausen lädt zur Spargelfahrt am 13. Mai ein



Gittelde-Windhausen (kip) Der SoVD Gittelde-Windhausen unternimmt am Freitag, 13. Mai, eine Spargelfahrt ins Weserbergland. Um 9.30 Uhr in Windhausen, Haltestelle „Alte Burg“ ist der erste Buszustieg; weitere Zustiegsmöglichkeiten sind in Teichhütte, Haltestelle Thüringer Straße, um 9.40 Uhr, und in Gittelde, Feuerwehrhaus, um 9.45 Uhr.

Wie Frauensprecherin Angelika Fischer betont: Es sind nur noch wenige Plätze der Busfahrt frei. Anmeldungen werden noch entgegengenommen.

Ziel der Busfart ist die Waldgaststätte Schenkenküche in Ovenhausen bei Höxter. Dort heißt es „Spargel satt“ mit verschiedenen Beilagen.

Nachdem Mittagessen wird Bodenwerder besucht. In Bodenwerder besteht ausreichend Zeit zur freien Verfügung. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Kaffeetrinken oder zu einem Spaziergang längs der Weser. Die Rückfahrt ist gegen 16.30 Uhr vorgesehen, sodass wir zum Abendessen wieder daheim sind, führt Günter Hübscher aus.

Für die Fahrt und für das Spargelessen entstehen Kosten von 45 Euro pro Person, die bei Anmeldung zu entrichten sind.

Es gelten am Tage unserer Spargelfahrt die jeweils geltenden Corona-Hygienevorschriften. Auch Gäste sind zu dieser Fahrt herzlich willkommen.

Anmeldungen -schriftlich oder telefonisch- werden bis spätestens 8. Mai von Heidemarie Häusler, Tel. 05327-4592, oder von der Frauenbeauftragten, Tel. 05327-869 45 86, entgegengenommen.

