SoVD Bad Grund lädt zur JHV am 2. April 2022 ein

Bad Grund: Schützenhaus im Teufelstal | SoVD Bad Grund lädt zur JHV am 2. April ein



Bergstadt Bad Grund (kip) Der SoVD Bad Grund lädt zur Jahreshauptversammlung (JHV) am Samstag, 2. April, 15 Uhr, ins Schützenhaus im Teufelstal in Bad Grund ein. Im Mittelpunkt dieser Versammlung stehen satzungsmäßige Wahlen des Vorstandes. Wie Vorsitzender Harald Riedel weiter ausführte, wird der Vorstand mit seinem Jahresbericht einen Rückblick und Ausblick geben. Nach dem Kassenbericht und dem Bericht der Kassenprüfer steht die Entlastung des Vorstands an.

Weitere Informationen zur Tagesordnung geben Vorsitzender Harald Riedel, Tel. 05327 2178, und die Vorstandsmitglieder Elke Braatz, Tel. 05327 2486, und Renate Görlitz, Tel. 05327 573 13. Der Vorstand würde sich über eine gute Beteiligung freuen. Die am Tage der JHV geltenden Corona-Hygienevorschriften sind zu beachten.

