SoVD Bad Grund lädt zum Kaffeenachmittag der Frauen am 31. März 2022 ein

Bad Grund: Schützenhaus im Teufelstal | SoVD Bad Grund lädt zum Kaffeenachmittag der Frauen am 31. März ein



Bad Grund (kip) Das Treffen der Frauen zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag will der SoVD Bad Grund nach einer längeren Zwangspause wieder aufleben lassen. Zu diesem Kaffeenachmittag wird zu Donnerstag, 31. März, 15 Uhr, im „Alten Rathaus“ in Bad Grund, Markt 18, eingeladen.

Wegen der einzuhaltenden Corona-Hygienevorschriften ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Anmeldungen nehmen Elke Braatz, Tel. (05327) 2486, und Renate Görlitz, Tel. (05327) 573 13, entgegen. Der Vorstand würde sich über eine gute Beteiligung freuen.

