Siedlergemeinschaft "Grüne Tanne" unternimmt Spargelfahrt am 14. Mai

Bad Grund (kip) Am Sonntag, 14. Mai, unternimmt die Siedlergemeinschaft "Grüne Tanne" ihre alljährlich stattfindende und allseits beliebte Spargelfahrt. Ziel dieser Tagesfahrt ist die Bauernstube in der Nähe von Höxter im Weserbergland. Das Motto dieser Fahrt ist "Spargel satt". Nach dem Spargelessen ist am Nachmittag eine Einkehr im Bauerncafé in Beverungen vorgesehen. Es besteht die Möglichkeit, das Bauernhofmuseum zu besichtigen.

Anmeldungen nehmen ab sofort Vorsitzender Jürgen Knackstädt, Telefon (05327) 2210, oder sein Stellvertreter Steffen Brakebusch, Telefon (05522) 951070, entgegen.

