Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ lädt zum Brunch am 1. August 2021 ein

Bad Grund (kip) Nach Lockerung der Corona-Ausgangssperre lädt die Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ zu ersten Veranstaltungen ein, die von den Mitgliedern gern angenommenen werden. Vorsitzender Jürgen Knackstädt betont, dass die vorgesehenen Aktivitäten unter dem Vorbehalt stehen, dass zu der jeweils vorgesehenen Zusammenkunft dies nach den aktuell gültigen Corona-Hygiene-Regelungen zulässig ist.

Der vom Vorsitzenden Jürgen Knackstädt allen Mitgliedern zugestellte Veranstaltungsplan steht unter dem Motto „Langsam geht es wieder los!“

Der Veranstaltungsreigen beginnt am Sonntag, 1. August 2021, 11.00 Uhr, mit einem leckeren Brunch im Schützenhaus in Bad Grund, Teufelstal. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung beim Vorsitzenden möglich. Pro Person wird eine Eigenbeteiligung von fünf Euro erhoben.

Mit dem Beginn erster Veranstaltungen im Monat August 2021 strahlt die Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ Zuversicht nach einer corona-bedingten nicht leichten Zeit aus.

