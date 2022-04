Siedlergemeinschaft "Grüne Tanne" lädt zum 13. und 21. April 2022 ein

Gittelde: Gaststätte Bode | Siedlergemeinschaft "Grüne Tanne" lädt zum 13. und 21. April ein



Bad Grund (kip) Am Mittwoch, 13. April, 15.00 Uhr, treffen sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft „Grüne Tanne“ zum jeweils an jedem zweiten Mittwoch im Monat stattfindenden Handarbeits-Nachmittag im Vereinsraum „Altes Rathaus“.

Das regelmäßig an jedem dritten Donnerstag im Monat stattfindenden Vereinsknobeln beginnt am Donnerstag, 21. April, 15.00 Uhr, im Vereinsraum „Altes Rathaus“.

Vorsitzender Jürgen Knackstädt, Tel. 05327 2210, gibt zu den Veranstaltungen gern weitere Informationen.

Die jeweils aktuell geltenden Corona-Hygienevorschriften werden berücksichtigt und müssen eingehalten werden.

