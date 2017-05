Anzeige

Preisknobeln am 13. Mai und Preisskat am 14. Mai 2017 in Bad Grund

Bad Grund: Europa | Preisknobeln am 13. Mai und Preisskat am 14. Mai



Bad Grund (kip) Jannis Aidonis lädt zum Preisknobeln am Samstag, 13. Mai, und zum Preisskat am Sonntag, 14. Mai, jeweils 15 Uhr, in das Restaurant "Europa", Clausthaler Straße 5, Bad Grund, ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gefällt mir