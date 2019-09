Hofflohmarkt Badenhausen am 21. und 22. September 2019

Badenhausen: Thüringer Straße |

An den nächsten Hofflohmarkt am 21. und 22. September wird erinnert



Badenhausen (kip) Der nächste Hofflohmarkt findet am Samstag, 21. September, und am Sonntag, 22. September, jeweils von 9 bis 16 Uhr, auf dem Grundstück Thüringer Straße 248 in Badenhausen statt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Wer mit einem Stand an diesem Hofflohmarkt teilnehmen möchte, der meldet bitte seine Teilnahme unter Telefon (05522) 502 15 75 an.