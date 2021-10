In und um Bad Gandersheim

Bad Gandersheim : Bad Gandersheim |

Bad Gandersheim ist eine Kurstadt im Landkreis Northeim,

Land Niedersachsen (Deutschland).Die Stadt, deren Namensbestandteil Bad sich auf ihrbezieht, liegt westlich des Harzes und ist sehr hügelig. Nach der Dichterinwird die Stadt auch „“ genannt. Die Kernstadt selber hat ca. 6300 Einwohner und ist eine romantische Fachwerk-Kleinstadt.Durch den Aufenthalt in einer onkologischen Kurklinik hatte ich die Gelegenheit die Stadt und ihre Umgebung etwas kennen zu lernen. Ich kannte Bad Gandersheim vorher von den Domfestspielen.Die alsbezeichnete romanischedient denals Kulisse.Ich konnte hier am Erntedankfest Gottesdienst draußen teilnehmen., die auf einem dreißig Hektar großen Gelände entlang der Flüsseundsowie der Osterbergseen stattfinden soll.Neben dem Osterbergsee haben die Schüler dereinen sehenswertenangelegt.In Ermanglung eines Spielplatzes in der ehemaligen Kreisstadt sind wir mit den Enkelkindern auf Empfehlung nachausgewichen. Das Cafe ist ein Ausflugsziel das man unbedingt nicht nur wegen der vielen Spielmöglichkeiten besuchen sollte. Dieser Kuchen und die selbst geschlachteten Produkte sind ein wahrer Genuss.Dervon Lamspringe nach Bad Gandersheim ist ein beliebter Rad- und Wanderweg fast horizontal als ehemalige Eisenbahnstrecke.Auf dem Weg liegt das. Im Klosterhof kann man wunderbar einkehren.Der im wilhelminischen Stil gebauteliegt an der Bahnstrecke Braunschweig–Kreiensen oberhalb der Stadt.Noch höher auf 241 m liegt derEr befindet sich etwa zwei Kilometer südlich des Stadtzentrums auf einer Anhöhe, dem Kühler. Von hier aus hat man einen guten Ausblick über die Kurstadt. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel von dem man aus auchbuchen kann.Eine historische Sensation befindet sich am. Dicht an der Autobahn 7 gelegen (Abfahrt Echte oder Seesen). Ich bin mit dem Fahrrad von Bad Gandershein über Harriehausen angefahren. Der Weg ist ausgeschildert.Vom Informationsgebäude ist ein sehr interessanter Rundweg ca. 1,7 Km ausgeschildert dem ich gerne gefolgt bin. Auf sieben Stationen kann man an den Ausgrabungen die Kampfhandlungen derum 235/236 n. Chr. nachverfolgen. Auch mit QR-Code.

Es lohnt sich also nicht nur zu den Domfestspielen zu kommen oder hier einmal eine Kur zu verbringen. Die Landesgartenschau 2022 wartet schon.