Tierische Begegnungen !

Das Laguna-Hotel liegt genau gegenüber unserer Bungalowanlage.Bei 30 °C schlenderten wir los.Wenn wir wandern,ist das eh,eine "Fotosafari".Zuerst am Seerosenteich nach Reihern Ausschau gehalten,aber leider keine zu sehen.Beim Gang durch das Hotel,keine Menschenseele zu erblicken.Es soll wohl z.Zt. nur ca. 10 Gäste geben.Das Gelände des Hotels ist durch viele Brücken und Kanäle geprägt.Wir sehen im Graben einen kleinen Waran von einem Meter Länge.Ein erstes Foto von ihm im Wasser.Beim Herausklettern war er gut zu sehen.Am Strand im ca. 28 °C warmen Wasser zwei Badende.Die roten Strandkrabben stört es nicht.Die Sonne war auch nicht zu stark und so machten wir in einemder vielen Restaurants Rast.Eiskalte Mangodrinks und ein Sandwich,dann waren wir wieder fitfür den Rückweg.Uschi mit ihrem wachsamen Auge findet meist die Tierchen.Einen braunen Schmetterling,den ich nicht bestimmen kann,Blüten von Lianen und eine riesen Radnetzspinne.Sie war nur ca. anderthalb Meter entfernt,also gute Voraussetzungenfür Fotos.Wir sind am Bungalow und nun seht die Ergebnisse unserer

Fotopirsch !





Bis zum nächsten Beitrag,Uschi&Dieter aus Thailand!