Mit dem Roller nach Bang Mara Hill !

Dieser Aussichtspunkt liegt am Takuapa Fluss.Am Fuß eine 200m lange Metallbrücke,die man 1968 aus einem alten Zinnbaggererbaut hat.Zum Aussichtspunkt führen Eisentreppen.Vorbei an riesigen Brettwurzeln geht es bis in die Wipfelregion.Oben ein wundervoller Ausblick und ein Miniatursaurierpark.Am höchsten Punkt das Cafe Dredger.Bei über 30°C und 85 % Luftfeuchte lief der Schweiß in Strömen.Wir gönnen uns eisgekühlte Mangosmoothies und freuen uns den Aufstiegbewältigt zu haben.Aufgestellte Zelte lassen vermuten,dass man hier auch übernachten kann.Auf dem Rückweg im Pemika Cafe einen leckeren Cappuccino und dann noch ein ordentliches Gewitter,aber wir hatten ja unsere Regenumhänge dabei !Es war ein ereignisreicher Tag,freut euch über die Fotos !Uschi&Dieter aus Thailand!