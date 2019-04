Lesung und Gespräch mit Jakob Augustein und Nikolaus Blome „OBEN UND UNTEN“

Bad Driburg : Gräflicher Park Health & Balance Resort |

LESUNG und GESPRÄCH

mit

JAKOB AUGSTEIN und NIKOLAUS BLOME

„OBEN UND UNTEN“



Sonntag, 27. Oktober 2019 um 19:30 Uhr

im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“ Bad Driburg



In bewährter Weise streiten Jakob Augstein und Nikolaus Blome in ihrem im Februar erschienenen Buch „Oben und Unten“ über das, was die Menschen im Land bewegt; provokant, kontrovers und immer unterhaltsam. Am Sonntag, den 27. Oktober 2019 streiten und lesen sie auf Einladung der Diotima Gesellschaft live um 19:30 Uhr im „Gräflicher Park Health & Balance Resort“.



Das Thema der beiden Autoren: Zum ersten Mal seit Jahrzehnten machen sich die Abgehängten und die Vergessenen ernsthaft bemerkbar: die, die sich nur so fühlen, und die, die es tatsächlich sind. Ihre Ängste und ihre Wünsche handeln von sozialer Gerechtigkeit, aber, und das ist neu, auch von nationaler Identität. Oben und Unten ist heute mehr als der Streit um Hartz IV, Niedriglohn oder Vermögensteuer.



Die neue Frage „Wer gehört dazu?” ist inzwischen genauso wichtig wie die alte Frage „Wer hat was?”. Damit ist in diesem Buch eine Debatte eröffnet, die sich nicht mehr klar mit den Positionen „links“ oder „rechts“ verhandeln lässt.





JAKOB AUGSTEIN

Geboren 1967, studierte Jakob Augstein Germanistik, Theaterwissenschaft und Politikwissenschaft in Berlin und Paris. Nach Stationen bei der „Süddeutschen Zeitung“ und der „Zeit“ ist er seit 2008 Verleger der Wochenzeitung „Der Freitag“. Er diskutiert wöchentlich mit Nikolaus Blome auf Phoenix in der Sendung „Augstein und Blome“ über ein aktuelles Thema.



NIKOLAUS BLOME

Nikolaus Blome studierte Geschichte, Volkswirtschaft und Politik in Bonn und Paris. Er war Büroleiter Brüssel und stellvertretender Chefredakteur der Zeitung „Die Welt“ und arbeitete von 2006 bis 2013 bei „Bild“, als Leiter des Hauptstadtbüros und stellvertretender Chefredakteur. Nach zwei Jahren beim „Spiegel“ in gleicher Funktion kehrte Blome Ende 2015 als stellvertretender Chefredakteur zu „Bild“ zurück.





VORVERKAUF

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 13 Euro, an der Abendkasse 3 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler/Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises.



Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden:

• Buchhandlung Saabel, Lange Str. 86, Bad Driburg, Tel. 05253 4596

• Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Str. 140, Bad Driburg, Tel. 05253 9894-0

• Gästeservice Center im Gräflichen Park, Bad Driburg, Tel. 05253 95 23700

• Buchhandlung Brandt, Westerbachstr. 8, Höxter, Tel. 05271 1233

• Buchhandlung Lesbar, Weserstraße 7, Beverungen, Tel. 05273 366922

• Buchhandlung Bonifatius, Liboristr. 1, Paderborn, Tel. 05251/153142

• Online über www.eventim.de