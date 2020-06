DAS GEHEIMNIS UM FRIEDRICH HÖLDERLIN - RÜDIGER SAFRANSKI stellt anlässlich des 250. Geburtstages des großen Dichters seine Hölderlin-Biographie mit MANFRED OSTEN vor

Bad Driburg : Gräflicher Park Health & Balance Resort |

In seiner neuen Biografie „Komm! ins Offene, Freund!“ über Friedrich Hölderlin beschreibt Safranski die Geschichte eines Einzelgängers, der keinen Halt im Leben fand, obwohl er hingebungsvoll liebte und geliebt wurde. Als Dichter, Übersetzer, Philosoph, Hauslehrer und Revolutionär lebte er in zerreißenden Spannungen, unter denen er schließlich zusammenbrach. Erst das 20. Jahrhundert entdeckte seine tatsächliche Bedeutung, manche verklärten ihn sogar zu einem Mythos. Doch immer noch ist Friedrich Hölderlin der große Unbekannte unter den Klassikern der deutschen Literatur. Der diesjährige 250. Geburtstag ist eine gute Gelegenheit, sich ihm und seinem Geheimnis zu nähern. Safranskis Biografie gelingt das auf bewundernswerte Weise.

Friedrich Hölderlin verbrachte im Jahr 1796 die glücklichsten Wochen seines Lebens mit Susette Gontard, der er als „Diotima“ ein literarisches Denkmal setzte, im Gräflichen Park zu Bad Driburg. Rüdiger Safranski und Manfred Osten werden im Gespräch auch auf diese Periode im Leben Hölderlins eingehen.



RÜDIGER SAFRANSKI

Rüdiger Safranski, ist Philosoph und wurde durch seine in viele Sprachen übersetzten Biographien über E. T. A. Hoffmann, Schopenhauer, Heidegger, Nietzsche, Schiller, Goethe und die Freundschaft von Goethe und Schiller bekannt. Seine philosophischen Essays handeln von der Wahrheit, vom Bösen, von der Romantik, der Globalisierung sowie von der Zeit. Zuletzt wurde er mit dem Ludwig-Börne-Preis (2017) und mit dem Deutschen Nationalpreis (2018) ausgezeichnet.



MANFRED OSTEN

studierte Rechtswissenschaften, Philosophie, Musikwissenschaften und Literatur. 1969 tritt er in den Auswärtigen Dienst ein, wo er in deutschen diplomatischen Missionen in Paris, Kamerun, Tschad, Australien und Japan tätig war. Zwischenzeitlich stand er im Ministerium in Bonn unterschiedlichen Referaten vor ("Südliches Afrika", "Dritte Welt Politik" oder "Osteuropa"). Von 1995 bis 2004 war er Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung in Bonn. Er publiziert vor allem kulturwissenschaftliche und kulturhistorische Werke.



Die Veranstaltung findet unter Berücksichtigung der Hygiene-Richtlinien statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Personen begrenzt, um den Sicherheitsabstand zu wahren. Bereits verkaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler/Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises.



