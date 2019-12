Andrea Sawatzki liest aus "Andere machen das beruflich"

Bad Driburg : Gräflicher Park Grand Resort |

Nach zwei Bestsellern gibt es endlich Neuigkeiten im dritten Roman über Familie Bundschuh. Andrea Sawatzkis hinreißende Heldin Gundula Bundschuh macht Schule: Endlich bietet sich für Gundula die Gelegenheit, auf eigenen Füßen zu stehen. Matz' Lehrerin fällt aus – und Gundula soll für sie einspringen. Eine Herausforderung, der sich Gundula kurzentschlossen stellt. Die Hegel-Schule richtet demnächst ihr 200stes Jubiläum aus – und Gundula soll ein Theaterstück auf die Beine stellen. Das wird nicht ohne die Unterstützung ihrer gesamten Familie über die Bühne gehen ...



ANDREA SAWATZKI

Andrea Sawatzki, geboren 1963, gehört zu den bekanntesten deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen. Nach ihrem Spiegel-Bestseller »Ein allzu braves Mädchen« erschien die Weihnachtskomödie »Tief durchatmen, die Familie kommt«, die im ZDF höchste Einschaltquoten erreichte. Andrea Sawatzki lebt zusammen mit ihrem Mann, dem Schauspieler Christian Berkel, und zwei gemeinsamen Söhnen in Berlin.





VORVERKAUF

Der Eintrittspreis für die Lesung beträgt im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 5 Euro mehr (gilt nicht für die Mitglieder der Diotima Gesellschaft). Schüler/Studenten haben freien Eintritt bei Vorlage ihres Ausweises.



Karten können an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden:

• Buchhandlung Saabel, Lange Str. 86, Bad Driburg, Tel. 05253 4596

• Bad Driburger Touristik GmbH, Lange Str. 140, Bad Driburg, Tel. 05253 9894-0

• Gästeservice Center im Gräflichen Park, Bad Driburg, Tel. 05253 95 23700

• Buchhandlung Brandt, Westerbachstr. 8, Höxter, Tel. 05271 1233

• Buchhandlung Lesbar, Weserstraße 7, Beverungen, Tel. 05273 366922

• Buchhandlung Bonifatius, Liboristr. 1, Paderborn, Tel. 05251/153142

• Online über www.eventim.de