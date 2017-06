Bad Arolsen : Restaurant „Schlossgarten“ |

Der Stammtisch der "Alternative für Deutschland" Kreisverband Waldeck-Frankenberg findet am 14.06.2017 ab 19.00 Uhr im "Schlossgarten" in Bad Arolsen - Schloßstraße 25 statt.



Mitglieder des Kreisvorstandes werden für Fragen und Gespräche in Frankenberg anwesend sein. Wir freuen uns sehr auf einen regen Austausch von Ideen und eine lebhafte Diskussion über alle aktuellen politischen Themen.



Der nächste Stimmtisch findet vorraussichtlich im Juli in Korbach statt.