Bad Arolsen : Waldecker Taverne Landau |

Eine lokale Klimaschutz-Initiative gründet sich in Landau am Donnerstag, 7. Februar 2019, um 20 Uhr in der "Waldecker Taverne".



Zu den Initiatoren gehört ein halbes Dutzend Bergstädter, unter ihnen Ortsvorsteher Tino Hentrich und Pfarrerin Birgit Basteck. Sie möchten mit dieser ersten Einladung Gelegenheit zum lockeren Austausch geben – darüber, was jeder einzelne tun kann und was gemeinsam in Landau möglich ist.



"Wir haben kein Konzept und keinen Königsweg im Kopf, sondern wollen ins Gespräch kommen und gemeinsam Veränderungen in Gang bringen", so die Initiatoren.

Über regen Zuspruch würden sie sich freuen.