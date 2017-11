Schützengilde 1517 Landau: Willkommen beim Familienabend am 2. Dezember 2017

Auf eins ist Verlass, wenn das Königspaar der Schützengilde 1517 Landau zum Familienabend einlädt: Für Überraschungen ist gesorgt. Denn die Details des Programms sind auch im ersten Regentschaftsjahr von Sandra und Joachim Nitz streng geheim. Sie laden gemeinsam mit dem Kinderkönigspaar Leon Radtke und Maya Merkel ein.Am, beginnt um 20 Uhr der gesellige Abend im weihnachtlich geschmückten Rathaussaal mit Plätzchentellern und Klamauk. Zur Prominentenschar gehörten in den vergangenen Jahren schon Schneewittchen und Loriot, Baletttänzerinnen, Butler James aus "Dinner for one" und etliche andere mehr. Mitglieder und Freunde der Schützengilde samt Familien sind herzlich eingeladen.Wer einen kleinen Vorgeschmack haben möchte von dem, was Familienabend so bieten, dem sei der Bericht von 2015 empfohlen.