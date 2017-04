"Paradiso" - eine BAC-Produktion nach dem Theaterstück von Lida Winiewicz

Zwischen Ablehnung und Anziehung pendelt die Begegnung der alten Martha (Monika Schlinkert) mit der jüngeren Vicky (Ursula Braun) auf einer Parkbank am Ententeich.Die Frauen könnten unterschiedlicher nicht sein. Aus Spaß am Streit und weil beide voneinander profitieren können, entwickelt sich schließlich eine generationenübergreifende Freundschaft.Paradiso verbindet pointierte und bissige Dialoge mit berührenden Momenten. Mit großer Leichtigkeit erzählt Lida Winiewicz in ihrem 2008 uraufgeführten Stück von zwei Frauen, die gemeinsam versuchen, der Einsamkeit zu entkommen.Es geht um Freundschaft, Treue und Versprechen, die nicht immer gehalten werden können."Es ist eigentlich eine Liebesgeschichte", sagt die erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Wiener Autorin und Übersetzerin über ihr Stück.Tina Rummel und Heide AppelUrsula Braun als Vicky und Monika Schlinkert als Martha11,- € - ermäßigt: 5,- €21., 22., 23., 28. und 30. April 2017 - Beginn jeweils um 19:30 UhrBuchhandlung Aumann, Schloßstr. 5, 34454 Bad ArolsenTicket-Hotline: 05691 3553 (Montags bis Freitags: 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr)