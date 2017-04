Das Frühlingskonzert der "Diemelspatzen" im BAC-Theater

besteht inzwischen seit über 60 Jahren und ist nicht nur in Waldeck-Frankenberg sehr bekannt.Auf zahlreichen Konzertreisen in Deutschland, Europa und den USA repräsentierten sie schon oft unseren Landkreis und verbreiteten die Musik ihrer Tasteninstrumente, denen sie immer wieder Klänge entlocken, die die meisten von diesem Instrument nicht vermuten. Das beweisen die Musiker auf jedem ihrer jährlich mehr als 20 Konzerte.Im Jahr 2016 veranstalteten die Diemelspatzen anlässlich ihres Jubiläums ein Akkordeon-Orchester-Festival unter dem Titel "AKKZENTE", an dem 10 Orchester aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen in 3 Konzerten über 60 Titel ihres befreundeten Komponisten Hans-Günther Kölz darboten.Im BAC-Theater-Konzert präsentiert das 25-köpfige Orchester noch einmal das exklusive und breit gefächerte Festival-Programm in Wohnzimmer-Atmosphäre.Buchhandlung Aumann, Schloßstr. 5, 34454 Bad ArolsenTicket-Hotline: 05691 3553 (Montags bis Freitags: 10:00 bis 18:00 Uhr und Samstags: 10:00 bis 12:00 Uhr)