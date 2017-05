BAC-Kino "Snowden" - Politthriller über das Leben des Whithleblowers Edward Snowden

Karten gibt es NUR an der Abendkasse!

zurück, der den Lebensweg des Whistleblowers Edward Snowden und seinen folgenreichen Entschluss, fragwürdige Geheimdienstpraktiken anzuprangern, auf packende Weise illustriert.Der Film basiert auf gleich zwei Büchern und bleibt nah an der Realität. In seiner Dramatisierung von Ereignissen zwischen 2004 und 2013 konzentriert sich Stone vor allem auf das individuelle Porträt eines hochtalentierten und ziemlich sturen Überzeugungstäters - um mit diesem privaten Drama einmal mehr ganz grundsätzliche Fragen aufzuwerfen und letztlich eben doch mitten in das Zentrum der Debatte vorzustoßen.Dabei ist der Film ebenso sehr ein Psychogramm des Protagonisten und eine Liebesgeschichte wie ein zeitgeschichtliches Drama und ein politisches Aufklärungsstück.Bezeichnend für die zuweilen unbequeme Stoßrichtung des Films ist die Tatsache, dass der Oscar-prämierte Regisseur vor allem auf deutsche Produktionspartner angewiesen war, um sein Projekt überhaupt realisieren zu können. Die großen US-Studios lehnten eine Beteiligung dankend ab, was einem Armutszeugnis gleichkommt, aber die anhaltende Brisanz in Amerika unterstreicht.Deutschland / USA 2016 - Dauer 134 Minuten - FSK-Freigabe: 6 JahreOliver StoneKieran Fitzgerald, Oliver Stone, Luke Harding, Anatoly KucherenaJoseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Zachary Quinto, Timothy Olyphant, Melissa Leo, Rhys Ifans, Joely Richardson, Tom Wilkinson5,- € - ermäßigt: 3,- €