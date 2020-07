HARZ: WANDERUNG im NATIONALPARK auf dem BORKENKÄFERWEG zur TAUBENKLIPPE

n teilzunehmen. Nach einer Begrüßung der Wanderer und der Einweisung durch den Vorsitzenden des Zweigvereins, Udo Münnich, übernahm der Wanderleiter, Friedhelm Großkappenberg, die Leitung dieserDie Wanderung erfolgte ausschließlich auf dem Gebiet des. Im Jahre 1994 wurde diesergegründet. Im Nationalpark gilt der Grundsatz, dass die Natur den Wald selbst gestalten kann und nicht der Mensch. Das bedeutet z. B., dass aus dem Wald grundsätzlich kein Holz entnommen werden darf. Nur im Rahmen der Einhaltung der Verkehrsicherungspflicht ist das Fällen von Bäumen an Straßen und an den Gleisen dererlaubt. Um ein Übergreifen des Borkenkäfers am Rande des Nationalparks auf die bestehenden Wirtschaftswälder zu vermeiden, wurde am Rande des Nationalparks, einvon 500 m Breite durch Abholzen und Entfernen von Bäumen geschaffen. In den Nationalparks hat die Entwicklung eineshöchste Priorität. Dazu ist eine Umwandlung aus dem -1994 bestehenden - reinen Wirtschaftswald, der vielfach aus Nadelwald bestand, in einem wilden Naturwald notwendig. Dabei ist, so paradox es auch klingt, der größte Schädling im Nadelwald - der- ein großer Helfer. Denn nur durch das Absterben derdurch den Borkenkäfer ist es möglich, dass ein neuer Wald entstehen kann. Das dabei entstehendebildet den Lebensraum für viele Insekten, Käfer, Pilze, Reptilien, Wildbienen, Luchse usw. Damit aus den Monokulturen ein vielseitiger Naturwald entstehen kann, wurden im Nationalpark Harz, der fast 10% des gesamten Harzes ausmacht, etwa 4,7 Millionen Rotbuchen und weitere andere Sorten angepflanzt. Im Rahmen meines Wanderberichtes ist es mir nur möglich die Problematik der Umgestaltung des Waldes im Nationalpark Harz anzureißen.In derbegann imamunsere Wanderung. Dieser recht steile Weg führte uns hinauf zu dem. Hier legten wir eine kurze Erholungspause ein. Auf demkamen wir auch amvorbei. Von dort hatten wir eine gute Sicht auf Ilsenburg. Auf dem Weg zumeinem Naturdenkmal, hatten wir auch eine schöne Sicht auf den. Am Froschfelsen angekommen, war bereits die nächste Pause fällig. Anschließend wanderten wir zurweiter. Damit man die Aussicht von dort oben genießen kann, wurde der Felsen schon vor langer Zeit begehbar gemacht. Unser letztes Ziel war die ebenfalls begehbare. Nur durch dasgetrennt, befindet sich in etwa 1km Entfernung die, zugehörende,mit dem. Dazwischen lag für viele Jahrzehnte die. Heute ist es diezwischen Sachsen - Anhalt und Niedersachsen. Auf der Wanderung kamen wir an vielen unterschiedlichen Stadien der Umgestaltung des Wirtschaftswaldes zu einem natürlichen Wald vorbei. Um dabei nicht in Depression zu verfallen, ist es sicherlich nützlich, wenn man sich bereits sich vor dem Beginn einer Wanderung im Nationalpark Harz mit dem Ablauf und der Notwendigkeit der Umgestaltung des Waldes vertraut macht. Von der Taubenklippe ging es über denund dem teilweise schwierigen Weg durch daszurück nach Ilsenburg. Im Suental, mitten im Wald, kamen wir noch an einemvorbei. Hierbei handelt es sich um eine doch sehr selteneDort wurde von 1547 bis 1856 Ton und Lehm für die Ziegelproduktion in Ilsenburg aufgearbeitet. Über ein- ein Pferd musste stundenlang an einer waagerechten Stange im Kreise laufen - wurde eine konische Walze zur Zerkleinerung des Tons und der Beimischung von Sand angetrieben. Bei schönen, fast zu warmen Wetter endete nach 12 km unsere Wanderung am Parkplatz im Ilsetal.