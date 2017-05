Stadtfest in Aschaffenburg 2017

Es ist nicht mehr lange und dann findet auch schon das 32. Stadtfest in Aschaffenburg statt. Jedes Jahr am letzten Augustwochenende, lockt das Stadtfest Menschen von nah und fern an.



Auch dieses Jahr können wir uns auf dem Stadtfest auf ein großes Musikprogramm freuen. Auf zahlreichen Plätzen, Gassen oder Straßen in der Innenstadt, werden Open-Air-Konzerte Kabarett und Show-Acts geboten. Neben der großen Musikauswahl gibt es auch eine große Auswahl an kulinarischem, wie kleine Kunsthandwerkerstände, Gastronomiebetriebe sowie lokale und überregionale Bands zeigen Aschaffenburgs Kultur- und Bürgersinn. Das Stadtfest findet am 26. August und am 27. August 2017 statt.Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier