Seltenes Glück

Also ab in den Stadtverkehr und zum EC-Center raus gefahren. Und im Bus sahen wir was Oranges am Horizont.An der Bushaltestelle des EC-Centers angekommen, schnell noch mal hoch über die B101 gesprintet und die Kamera gezückt.Keine zwei Minuten später standen da ca. sechs bis acht Auto neben uns. Meine Tochter versuchte es - wie diese Leute - mit dem Handy, während ich irgendwie im Schnee versuchte, sowas wie einen festen Halt für die Kamera zu bekommen. Sah alles ganz lustig aus, was da in den paar Minuten abging, denn kurz darauf verdeckten dicke Wolken den Mond.Schon heute morgen hatten wir Glück, da wir bei wolkenlosem Himmel die totale Mondfinsternis von unserem Fenster aus beobachten konnten. Bei solchen Anblicken vergisst du, dass da draußen um die minus 10 Grad sind...