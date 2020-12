MTB-Nikolaustour

Dort das erste Morgenrot bestaunt, welches dann noch intensiver werden sollte. Weitere Bilder habe ich am Türmel sowie auf dem Parkplatz am Stangewald aufgenommen.Einen Sonnenaufgang gab's dann aber leider nicht, zu dicke Wolken.Die Wege in den Wäldern und abseits der Straßen waren ziemlich aufgeweicht und schlammig, die befestigten "Waldautobahnen" klitschenass. Dazu ein sehr böiger Wind (Fön), wo keine Bäume schützten. Aber von den Temperaturen her auszuhalten.Auf dem Heimweg dann noch an der Bergschmiede Markus-Röhling einen Stop eingelegt, leckere Schoko-Fruchtspieße und einen Knoblauch-Camembert gekauft.