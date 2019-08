Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das gilt auch für Hornissen, welche wir heute beim trinken beobachten konnten. So nah kommt man selten an diese interessanten Tiere heran. Man muss auch keine Angst haben, dass sie einen stechen. Wenn man keine schnellen Bewegungen macht, kommt man sogar bis auf zwei, drei Zentimeter an sie heran, wie im Clip zu sehen.