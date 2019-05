Beim Fischen erwischt

Heute stand gegen Mittag schon wieder ein Reiher (könnte der selbe gewesen sein) im Wasser des Teiches.Diesmal hatte ich Glück, denn es dauerte ein paar Minuten, bis er das erste Mal auf Beutefang ging. Ich hatte in dieser Zeit meine Kamera auf Serienbild eingestellt, was sich auszahlen sollte. Denn gleich der erste Versuch des Reihers saß.Aber ihm war wohl der Fisch zu klein, also folgten drei weitere Versuche. Der insgesamt vierte Versuch war erneut von Erfolg gekrönt, zumal dieser Fisch noch etwas größer war.Vier Versuche, zwei davon erfolgreich, das müssen Angler erst einmal nachmachen.Zu mehr kam er allerdings nicht, da er nach ca. 15 Minuten von Passanten gestört wurde und davon flog.