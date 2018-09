Die letzten Minuten der Hammerlinde zu Frohnau

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Viele Zaungäste, aber auch Vertreter von hiesigen Medien waren vor Ort, um der Hammerlinde die letzte Ehre zu erweisen. Selbst das Wetter zeigte sich noch einmal mit allen Facetten, von Sonnenschein über Regen bis hin zu Graupelschauer war alles dabei.Am Vorabend der Fällung traf sich der Sonntagabend-Stammtisch des Frohnauer Hammer (Hammerbund) an der altehrwürdigen Linde, um ihr die letzte Referenz zu erweisen und hisste an ihr eine Flagge in den Farben von Annaberg-Buchholz mit dem Annaberger Stadtwappen, welche Dietmar Lang vor der versammelten Presse am Montag während der letzten Minuten der Fällung wieder abnahm.