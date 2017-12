Winterwunderland für Eisenbahnfreaks

Winterwanderung entlang der Fichtelbergbahn

Zwischen Weihnachten und Neujahr einfach mal völlig entspannt die Strecke der Bimmelbahn entlang wandern und zur blauen Stunde im Bahnhof Cranzahl die Schönheit der erzgebirgischen Weihnacht genießen.Zudem fahren in dieser Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr die Züge der Fichtelbergbahn mit jeweils zwei Lokomotiven und reichlich Waggons, um dem Touristenstrom Herr zu werden.Die Straße nach Oberwiesenthal war heute mal wieder ab Hammerunterwiesenthal hoffnungslos überfüllt. Im Schritttempo kamen die Autofahrer trotz guter Straßenverhältnisse voran. Der Ansturm auf die Skipisten ist eben immens. Und was nicht mehr sich auf der Straße abquälen wollte, stieg um in die Bimmelbahn. Diese ist am Rande ihrer Kapazitäten angekommen. Ich mag es nicht so eng, also wanderte ich ca. 25 Kilometer durch die verschneite Landschaft, den größten Teil davon entlang der Fichtelbergbahn.