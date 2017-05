Dabei sind der Aussichtsturm sowie das Anton-Günther-Denkmal auf dem Hügel (720 NN) in St. Katharinaberg (Hora Svaté Kateřiny) ein sehr beliebtes Ausflugsziel.In der unteren Etage des Turms ist die sehr wechselvolle Geschichte der Stadt , welche zwischenzeitlich sogar das Stadtrecht verlor und erst am 02 April 2008 wieder erlangte, in einer Ausstellung zu erkunden.Der Aussichtsturm wurde 1902 errichtet, das Anton-Günther-Denkmal gleich daneben im Jahre 1938 aufgestellt und 2006 restauriert.