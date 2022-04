Sommertheater unter funkelndem Sternenhimmel auf der Waldbühne Anhausen

Diesen Sommer lädt Theater EUKITEA wieder ein zu einer Theaternacht auf der beliebten EUKITEA-Waldbühne in Anhausen mit kraftvollen Theaterbildern, inspirierenden Texten und mitreißender Live-Musik!Die romantische Atmosphäre der Waldbühne inmitten der Natur bietet eine hinreißende Kulisse für ein außergewöhnliches Theatererlebnis. In den sanften, blauschimmernden Abendstunden verstummen die Geräusche des Alltags im Schweigen der Natur und das geheimnisvolle Leben des nächtlichen Waldes verstärkt das beglückende Theaterereignis.Wir informieren schon heute alle Interessierten, wann das diesjährige OpenAir auf der Waldbühne stattfinden wird. Baldmöglichst werden wir bekannt geben, welche Theater-Produktion diesen Sommer zur Aufführung kommt. Aktuelle Informationen zur Produktion kommunizieren wir schnellstmöglich auf www.eukitea.de. Eintritt: 32 €/ erm. 29 €/ Jugendliche 14€Theater Eukitea nimmt gern Ticket-Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oderTel. 08238/964743-96 entgegen. Online-Ticketshop unter www.eukitea.de. Adresse für Navigationsgerät: Leitershofer Straße / Ecke Geisberg, 86420 Diedorf/AnhausenBitte 15 Minuten Gehzeit für den Weg vom Parkplatz bis zur Waldbühne einplanen.