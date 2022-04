EUKITEA Maien-Wonne Open Air auf der Waldbühne in Anhausen (26.+29.05.22)

Anhausen : Waldbühne |

Maien-Wonne Open Air auf der Waldbühne in Anhausen

„BärOhneArm und die 7 Müllzwerge“



Donnerstag, 26.05.22 und Sonntag, 29.05.22 (je 16:00 Uhr)



Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie - Theaterkasse und Café Waldesduft ab 14 Uhr geöffnet



Maienwonne und Frühlingsjubel – was könnte es Schöneres geben auf dieser Welt als bunte Wiesen und blühende Obstbäume, fröhliches Vogelgezwitscher und genüssliches Bienensummen ... und erst dieser herrliche Duft nach Sommer! Freuen Sie sich auf das EUKITEA Maien-Wonnen Open Air auf der Waldbühne Anhausen mit dem Theaterstück „BärOhneArm und die 7 Müllzwerge“ sowie allerlei wunderbaren Köstlichkeiten im Waldcafé „Waldesduft“.





„BärOhneArm und die 7 Müllzwerge“

Unfassbar! Eines Morgens ist der Märchenwald voller Müll. Da muss sich etwas ändern! Lisa und ihr Freund und Begleiter BärOhneArm machen sich auf den Weg, herauszufinden, wo der Abfall herkommt und wie sie ihren geliebten Wald mit all seinen schönen Pflanzen und Tieren retten können. Auf ihrem Weg gelangen sie zu den sieben Müllzwergen hinter den sieben Müllbergen. Dort angekommen fragt Lisa die Zwerge um Rat. Da diese kleinen Wesen recht schlau sind, haben sie eine Menge Ideen, was die beiden tun können. Ja, und was hat es nun mit dem goldfarbenen Müll, mit Pechmarie, Rapunzel und dem lauten Wolfsgeheul auf sich?



Im Mittelpunkt dieses spannenden und witzigen Theaterstücks für Kinder steht das Verständnis für ökologische Zusammenhänge und eigenverantwortliches Handeln. In der Theatervorstellung werden Kinder zum Mitmachen und Verstehen angeregt werden - eine Entdeckungsreise für die Lebendigkeit und den Schutz einer blühend schönen Erde!



Hinweis: Bei ungünstiger Witterung finden die Vorstellungen im Theaterhaus statt.





Karten/ Reservierungen:

16 €/ ermäßigt 14 €/ Kinder 8 €

Theater Eukitea nimmt gern Ticket-Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder

Tel. 08238/964743-96 entgegen. Online-Ticketshop unter www.eukitea.de.





Anfahrt & Parken Waldbühne Anhausen:

Adresse für Navigationsgerät: Leitershofer Straße / Ecke Geisberg, 86420 Diedorf/Anhausen

Bitte 15 Minuten Gehzeit für den Weg vom Parkplatz bis zur Waldbühne einplanen.





Mitwirkende:

Schauspiel: Michael Gleich, Samira Vinciguerra

Regie: Giorgio Buraggi

Puppenbau: Michael Gleich

Komposition: Fred Brunner

Künstl. Leitung: Stephan Eckl



Theater EUKITEA dankt dem Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Augsburg für die Kooperation und Unterstützung des Stückes.



© Theater EUKITEA gGmbH 2022



Aktuelle Corona Maßnahmen:

Selbstverständlich werden die aktuell gültigen Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben beachtet. Aufgrund der aktuellen Situation in der Corona Krise möchten wir darauf hinweisen, dass Änderungen vorbehalten sind. Aktuelle Informationen auf www.eukitea.de.