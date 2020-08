Altenmünster : P Angelis |

Herzliche Einladung zur Selbsterfahrungsgruppe

"Vergebung, Selbstliebe, Selbstheilung"

In liebevoller, geschützter Atmosphäre werden wir uns

gegenseitig kennenlernen und stützen dürfen.

Margot März und Rita Kasparek sind bereits alte "Gruppenhasen".

Es wird bestimmt sehr abwechslungsreich, lustig und kreativ.

Wir bieten genügend Raum für Ehrlichkeit, Gefühl und Zuneigung.

Wer die Natur liebt und Spontanität "ertragen kann", lächel,

wird sich willkommen fühlen.

Beginn der14 tägigen Vormittagsgruppe

am 19. August um 9 Uhr bei Margot in Waldkirch.

Beginn der 14 tägigen Nachmittagsgruppe

8. September um 15 Uhr bei Rita in Zusamzell.

Bitte melde Dich rechtzeitig an

Tel. Rita 08296 375 oder Margot 09075 1548