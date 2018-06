Spanischer Folk-Pop Nachmittag mit Nicefield & Friends

Nicefield & Friends präsentierenspanische, melodische Pop- und Folk-Coversongs im mediterranem Flair,sowie Lieder aus eigener Feder in guter "Singer-Songwriter" Manier,in echter Handarbeit, vereint in einer Symbiose mit moderner Technik.Songbeispiele:GuantanameraLa BambaEl mismo solPorque te vasLa lai lo laiBailandoAmor y alegria...und viele viele mehr!Nicefield & Friends :spanische Welthits, eigene Songs, Pop , spanisch-deutsch, Pop, Rock, Partymusik, Ballade, Weltmusik, aus Groß-Gerau(Quelle NICEFIELD)www.nicefield.euDie Nicefield-Band / Musiker:Susanna – voc. , perc.Andreas – voc., guit.Tom: perc., cajonJürgen: perc., cajon, bongosRoland – bass, ukuleleMehr Info & Hörproben unter: http://www.nicefield.eu/ ZAK - Gastronomie-Beginn am Sonntag/ Feiertag: 12 UhrZAK - Musik-Beginn > ab 16 UhrEINTRITT FREI* Ihre großzügige Spende direkt an & für die Musiker wird sehr gerne angenommen *ADRESSE:ZAK - Zum Alten Kelterhaus - Außerhalb 7 - 67577 Alsheim - Tele: 06249-5702