Sommerkonzert von Out of Soul

Algermissen : St. Matthäus Kirche |

Out of Soul, der Gospelchor aus Algermissen, gibt am Samstag, den 28. September 2019 um 17:00 in der St. Matthäus Kirche in Algermissen ein Sommerkonzert.

Auf dem Programm stehen nicht nur Gospel sondern auch Popsongs, die der Lebensfreude des Sommers Ausdruck verleihen.

Der Eintritt des Konzerts ist kostenlos, um Spenden wird gebeten.