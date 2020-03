DerNordenhältzusammen #WirbleibenZuhause #Balkonkonzert

Gemeinsam können wir ein Zeichen der Solidarität mit allen im Einsatz befindlichen Helfern sowie allen Betroffenen in dieser Zeit setzen, darum bitte ich Sie, machen Sie mit !



Immer Sonntags um 18:00 Uhr vom Balkon oder Fenster etwas Musik für die Nachbarn machen, wenigstens den einen Song mit der Nummer 1.)



einige Melodien wie zum Beispiel folgende spielen:



1.) Beethoven 9. Ode an die Freude –mit Paul Potts Leipziger Bahnhof Flash Mob

https://www.youtube.com/watch?v=Z_7GVQJQs6U



2.) Ave Maria – Helene Fischer

https://www.youtube.com/watch?v=4J1170l4sZE



3.) You never walk alone – Gary&the Peacemaker, performed von BVB

https://www.youtube.com/watch?v=g3UYNYxdIuM



4.) Ciao Bella – Partigiano

https://www.youtube.com/watch?v=XrCfvRnJ67U



5.) Nationalhymne

https://www.youtube.com/watch?v=_LNYMKgC7AE



Nicht einmal 15 Minuten würde es dauern, bitte nehmen Sie jedoch nicht teil, wenn Sie eventuelle Nachbarn haben, die Ihnen gleich über Ihren Vermieter mit Abmahnung drohen, weil Ihnen diese 15 Minuten nicht gefallen und Sie sich "gestört" fühlen könnten.



Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Teilnahme





p.s.: Viele Medien haben Bundesweit aufgerufen, sich der Aktion anzuschliessen, und ich hoffe es beteiligen sich sehr viele!