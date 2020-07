Mein Juni 2020 in Alfeld (Leine) und Umgebung

Im Juni 2020 machten wir einen Kurzurlaub im Alfelder Ortsteil Brunkensen, der malerisch im wildromantischen Glenebachtal im Leinebergland gelegen ist. Der Höhenzug der Sieben Berge zwischen Hannover und Göttingen ist ebenfalls in der Nähe. Neben einer Besichtigung der historischen Altstadt von Alfeld, das bekannt durch das seit 2011 zum UNESCO Weltkulturerbe gehörige Fagus Werk ist, unternahmen wir eine Wanderung entlang des Ith-Hils-Wanderweges.

Die letzten sieben Bilder sind bei Tagesausflügen im Toten Moor in der Nähe des Steinhuder Meeres, im Saupark Springe, in Neuwarmbüchen an der Wulbeck, im Stadtpark Langenhagen und in den Magerwiesen in Hannover entstanden.