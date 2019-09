Anzeige

Günstiger: Poncho auch für Kinder selbst nähen

Jetzt wirds kalt. um nicht zu frieren kann durchaus ein Poncho selbst gemacht werden. Bekleidungsindustrie hätte so etwas schon längst für Hilfeempfänger auf den Markt bringen können, denn Winterjacken sind teuer. Ich habe kein Geld und Zeit zum Schoppen. am einfachsten und billigsten ist doch aus einer älteren Decke einen Poncho zu machen.

einfach in der Mitte ein loch für den Kopf hineinschneidet und umsäumt. Insgesamt könnte dann noch, wenn jemand hübsche Wolle und Zeit hat so noch umsäumt werden, oder ein Muster hineingestickt oder auch etwas anderes hineingenäht werden.

