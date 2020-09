E.Go - Autohersteller aus Aachen wohl erstmal gerettet?

Aachen : E.Go Automobile |

Der kleine aber feine E-Auto-Hersteller scheint endlich wieder in Betrieb zu gehen...

Strategischer Private-Equity-Investor steigt ein, Ulrich Hermann wird neuer Geschäftsführer



Aachen, 31. August 2020 – Tamara Dardanoglu von der PR-Abteilung E.Go meldet die gute Nachricht!



Gründer Prof. Günther Schuh ist erleichtert: „Wir wollten die Krise nicht nur überleben, sondern gestärkt daraus hervorgehen, um e.GO als deutsche Marke auf dem Markt zu etablieren.

Das internationale Private-Equity-Unternehmen nd Industrial Investments B.V., Teil der nd Group B.V., beteiligt sichIm Zuge der Beeinträchtigungen durch die COVID-19-Pandemie musste die e.GO Mobile AG, die zuletzt mit über 1,0 Mrd. Euro bewertet wurde und bisher der einzige unabhängige deutsche Elektroautomobilhersteller ist, der eine Pkw-Straßenzulassung erreichte, am 2. April 2020 einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellen. Der Kaufvertrag mit der Next.e.GO Mobile SE wurde heute notariell beurkundet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.Der Generalbevollmächtigte der e.GO Mobile AG während des Insolvenzverfahrens, Dr. Paul Fink aus der auf Restrukturierung und Insolvenzrecht spezialisierten Kanzlei FRH, spricht von einem großen Erfolg: „e.GO Mobile war kein klassischer Sanierungsfall, sondern ein gut aufgestelltes Start-Up, das es geschafft hat, ein neues Auto auf die Straße zu bringen und dem vor allem durch die beispiellose Situation während der COVID-19-Pandemie das Wachstumskapital ausging.“