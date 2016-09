Unbekanntes Wesen

Vor einiger Zeit fand ich dieses seltsame Tierauf unserem Grundstück. Dort stand ein zum Teil mit Wassergefüllter Eimer vor einer Regenwassertonne.Genau in diesem Eimer lag es reglos auf dem Grund.Ich holte es heraus, es wirkte tot, muß wohl ertrunken sein, dachte ich.Ich legte es zum trocknen und zum Fotoshooting auf einen Tisch. Wie ich so beim fotografieren war, bemerkte ich einegeringe Bewegung. War mir aber nicht sicher. Einige Zeit später klappten plötzlich zwei kleine Häkchen an den laaaangen Fühlern aus. Da war klar, ja, es lebt noch. Nach der Vermessung setzte ich es sichtbar auf die Erde und ging wieder meiner Arbeit nach. Irgendwann war es verschwunden. Ist es abgeschwirrt oder weggelaufen? Ich weiß es nicht. Hab noch nicht wieder sowas gesehen.