Harfe und Flöte im Einklang

Wunstorf : Corvinuskirche |

Der Musikausschuss der Corvinuskirchengemeinde lädt am Sonntag, 12. Februar 2017 zum ersten Konzert im Jubiliäumsjahr der Kirche ein. Los geht es um 17:00 Uhr im Gemeindehaus, Arnswalder Straße in Wunstorf.

Nachdem der Pianist Tim Ovens wegen Krankheit das Konzert im Januar absagen musste, beginnt die Konzertreihe im Jubiläumsjahr „Rund um den Flügel“ mit Harfe und Flöte.

Dass Harfe und Flöte miteinander gut harmonisieren, davon konnte Adriana Michneva (Querflöte) die Wunstorfer bereits vor zwei Jahren mit einer anderen Partnerin überzeugen. In diesem Jahr ist sie zusammen mit der gebürtigen Bielefelderin Linda Frank (Harfe) zu Gast. Sie präsentieren im Besonderen Musik der Romantik und des Impressionismus. Aber auch französische Musik sowie argentinischer Tango sind zu hören.

Linda Frank war bereits während ihrer Schulzeit Mitglied im Detmolder Hochbegabtenzentrum. Dort erhielt sie als Jungstudentin Harfenunterricht an der Hochschule für Musik Detmold. Frank studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover Harfe. Als Harfenistin ist sie im Ensemble ur.werk und in der Hannoverschen Kammerphilharmonie musikalisch aktiv. Seit 2013 ist sie Solo-Harfenistin im Norddeutschen Akkordorchester. 2014 gründete sie das Duo Sogni d‘ oro.

Adriana Michneva absolvierte ihr Studium am Bulgarischen Staatlichen Konservatorium in Sofia. Sie spielte als Solo-Flötistin am Akademischen Hochschulorchester in Sofia und am Rundfunkorchester im selben Ort. Ihr musikalischer Weg führte Michneva ans Stadttheater Döbeln sowie nach Mecklenburg-Vorpommern, wo sie bei der Deutschen Bläserphilharmonie spielte. Zurzeit unterrichtet Adriana Michneva an der Musikschule in Springe.