Yoga im Kindergarten - Johanniter-Kinderzeit übt Entspannung mit Kindern

Wenn ein Kind den ganzen Tag von einer Aktion zu nächsten rennt und sich keine oder wenige Pausen gönnt, dann ist es am Abend nervös und überdreht. An Schlaf ist dann trotz Übermüdung gar nicht zu denken.Grund dafür ist die innere Unruhe, denn das Erlebte am Tag wurde nicht verarbeitet. Wie auch? Manche Kinder merken instinktiv, dass jetzt „Ruhe“ angesagt ist und ziehen sich zurück, doch oft erkennen Erwachsene aber nicht, dass sich die Kinder auch mal langweilen dürfen. Statt sie in ruhigen Phasen zu unterstützen, drängen wir sie immer wieder zu neuen geistigen und körperlichen Aktionen.Geschieht dies über einen längeren Zeitraum, werden die Kinder immer unruhiger und zappeliger. Die Erfahrung der Erzieherinnen der KinderZeit hat gezeigt, dass man durch Entspannungsübungen den Kindern helfen, diese Ruhe zu finden, abzuschalten und so entspannter und glücklicher zu sein. Es gibt unterschiedliche Entspannungsübungen für Kinder, die neue Kraft und Energie schenken. Welche Methode die richtige ist, ist von Kind zu Kind unterschiedlich, sagt die Leitung der KinderZeit Diana Dettke. Gerade für unsere Kinder der Betriebskindertagesstätte, welche bis zu 10 Stunden anwesend sein können, da alle Eltern berufstätig sind, ist eine gesunde Anspannung- und Entspannungzeit wichtig, betont Dettke. Das Team der KinderZeit entwickelte aus diesem Grund ein besonderes Konzept und legte seinen Schwerpunkt auf die Gesunderhaltung im Sinne der Salutogenese, bei welcher das Erlernen von Entspannungs-techniken im Vordergrund steht.Viele Kinder nehmen sich ihre Entspannungsmomente selbst. Sie hören sich ein Hörbuch an, malen oder spielen in Ruhe. Andere Kinder brauchen dabei Hilfe. So oder so, Entspannungsübungen können für alle Kinder eine Wohltat sein. Sie lernen dabei etwas über ihren Körper und gewinnen mehr Selbstkontrolle, Selbstbewusstsein und innere Zufriedenheit.Die Erzieherinnen in der KinderZeit bieten den Kindern zum Beispiel Fantasiereisen an, denn die Fantasie ist grenzenlos. Durch sie können ganze Welten nach eigenen Wünschen erschaffen werden, einfach mal abtauchen und den Alltag weit hinter uns lassen.Eine weitere Entspannungsmethode ist in der Johanniter-Kindertagesstätte KinderZeit ist das Kinder-Yoga, welches wöchentlich stattfindet. Erzieherin Nina Kowohl ist Expertin auf diesem Gebiet und nimmt regelmäßig an weiteren Fortbildungen teil, erklärt Diana Dettke. Beim Yoga mit Kindern geht es nicht darum, sportliche Höchstleistungen zu erreichen und die Haltungen exakt auszuführen, sondern darum, den eigenen Körper zu spüren und herauszufinden, was sich für einen selbst gut anfühlt. Beim Yoga mit Kindern geht es um Spaß – Lachen ist erwünscht, und verkrampfte Gesichter tabu. Die Körperhaltungen im Yoga sind von der Natur abgeschaut und heißen zum Beispiel „der Löwe“, „der Hund“ oder „das Krokodil“.Desweiteren steht den Kindern jederzeit auch ein besonderer Raum als Rückzugs- und Entspannungsort zur Verfügung.Im Weißen Raum,, Snoezelenraum genannt“ sind alle Polster, Wandmatten und Wände weiß, damit die farbigen Lichteffekte in ihrer tatsächlichen Farbigkeit abgebildet werden. So wird aus dem weißen Raum ein farbiger Raum, der je nach Einstellung der Lichtquellen dauerhaft oder im Wechsel in die ausgewählten, anregenden oder beruhigenden Farben getaucht werden kann.Bei der gezielten Entspannung geht es darum, den Wechsel zwischen Aktion und Entspannung zu erfahren und zu erlernen. Entspannungstechniken wie z. B. autogenes Training eingebunden in Fantasiereisen, spezielle Entspannungsmusik usw. helfen, alltägliche Stress-Situationen besser zu bewältigen und Aggressionen abzubauen oder gar nicht erst entstehen zu lassen.Der Snoezelen-Raum ermöglicht den Kindern sich in beruhigender Atmosphäre eine Auszeit zu nehmen. Das gesamte Team der Erzieher hat speziell für diese Art von snoezelen und Entspannung eine Fortbildung gemacht und ein Zertifikat erhalten. „Wir können den Kindern helfen, sich selbst zu helfen. Dieses Prinzip bewährt sich in vielen Bereichen der Erziehung. Daher setzen wir auch auf den Erfolg dieses Ansatzes, wenn es darum geht, negativen Folgen von Stress entgegen zu wirken“, sagt das Team der Kita KinderZeit.