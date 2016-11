Johanniter trainieren Fahrer - Ehrenamtliche jetzt sicherer im Straßenverkehr unterwegs

Mit einen gemeinsamen Frühstück startete der Tag für die Teilnehmern, aber gleich im Anschluss setzen sie sich bereits im Theorieblock mit rechtlichen Aspekten und der Fahrphysik auseinander. Im ersten Praxisblock wurde die richtige Einstellung des Sitzes und die Haltung des Fahrers besprochen. Danach folgten die praktischen Fahrübungen mit Gefahrenbremsung aus 50 km/h, Durchfahren von Toren zur Höheneinschätzung, Ausweichmanöver und das Wenden auf engen Raum.Nach der Ausbildung viel die Resonanz der Helfer sehr positiv aus. Marc Kaden merkte an: „ Es hat mir viel Spaß gemacht an den Training teilzunehmen. Dadurch können wir die Fahrzeuge noch besser einschätzen. Die praktischen Übungen sind sehr hilfreich für uns. Wir können so noch sicherer die Einsatzfahrzeuge im Einsatzfall steuern.“„Wir sind sehr dankbar für die tolle Unterstützung der Ausbildung unserer Kollegen“, erklärt Timo Brüning, der Leiter des Ehrenamtes der Wunstorfer.Lust das nächste Mal dabei zu sein? Dann komm vorbei, immer mittwochs von 18:00 bis 21:00 Uhr in der Unterkunft der Johanniter Unfall-Hilfe e.V. Wunstorf-Steinhuder Meer im Düendorfer Weg 9a, 31515 Wunstorf! Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0151/16219722, unter der E-Mail: Timo.Bruening@johanniter.de, unter www.seg-wunstorf.de und unter www.facebook.com/SEGWunstorf . Neue Helfer sind immer willkommen!